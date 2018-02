Arezzo, le parole di Susy Paci dopo il ritrovamento: "Volevo solo stare da sola, nessuna fuga d’amore"

"Ho preso dei giorni per me, per stare da sola con i miei pensieri e raccogliere le idee prima di tornare a casa. Voglio chiarire che non sono scappata per una fuga d’amore". Questa è la spiegazione che Susy Paci, la 49enne scomparsa 24 giorni fa da Subbiano, in provincia di Arezzo, dà a Barbara D’Urso. Dopo oltre tre settimane di lontananza da casa, Susy si è presentata spontaneamente al commissariato di Vicaria-Mercato, poco lontano dalla stazione Centrale di Napoli dove era stata vista l’ultima volta.



La donna parla in esclusiva a Pomeriggio Cinque e spiega anche il ruolo di Teddy – l’uomo con cui ha trascorso una notte nel capoluogo campano – nella sua fuga: "Non c’entra nulla con la mia partenza, l’ho chiamato perché avevo deciso di andare a Napoli. È vero che abbiamo passato la notte insieme ma non ho tradito nessuno. Llui è stato molto educato e corretto". La donna spiega poi come ha trascorso i 24 giorni di assenza da casa: "Sono stata sempre da sola, ho visitato la città in lungo e in largo, pranzando e cenando da sola". E' la stessa Susy a voler mettere il punto su questa storia: "Voglio che da stasera cali il sipario su questa vicenda, per rispetto mio e dei miei familiari. Voglio solo tornare alla mia vita".