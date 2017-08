Architetto aggredito con acido,fermato:mi costringeva a prostituirmi

Lo costringeva a prostituirsi per incassare soldi, con la minaccia di pubblicare foto compromettenti online. E' la versione raccontata dal brasiliano fermato a Milano per aver aggredito con l'acido un architetto 43enne. I due, secondo il sudamericano, avevano una relazione. Una versione, questa, che dovrà essere verificata dagli inquirenti. Intanto, la procura ha chiesto al gip la convalida del fermo e la misura cautelare in carcere..