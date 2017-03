Arabia Saudita ecosostenibile

L'Arabia Saudita si è posta degli ambiziosi obiettivi in termini di bioedilizia e di sostenibilità ambientale : 54 GW di potenza verde entro il 2032, da ottenere attraverso il solare termodinamico, il fotovoltaico, l'eolico, il geotermico e gli impianti per i rifiuti. L'importo totale degli investimenti in progetti di costruzione green supera i 26 miliardi di dollari, con 76 nuove costruzioni a basso impatto ambientale, la maggior parte delle quali realizzate nella capitale, Riyad. Il progetto che l'Arabia Saudita sta portando avanti e che la collocherà tra i protagonisti di questa rivoluzione verde è legato ai luoghi di culto: rendere eco-friendly oltre 90000 moschee, utilizzando fonti rinnovabili come il solare ed altre energie. La prima moschea green è stata costruita a Dubai, grazie ad un accordo tra il Ministero degli Affari Islamici e il Saudi Green Building Forum.