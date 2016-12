Apre vicino al Vaticano il dormitorio per i senzatetto voluto da Papa Francesco

Un dormitorio destinato ai senzatetto è stato aperto a pochi passi dal Vaticano, in via dei Penitenzieri. Il locale, oggi dormitorio, fino a pochi mesi fa era utilizzato da una agenzia di viaggi ed è stato offerto al Papa dalla Casa generalizia della Compagnia di Gesù: in questo modo la comunità dei gesuiti ha voluto rispondere prontamente all'appello del Pontefice di destinare dei propri fabbricati alle persone bisognose e in difficoltà.