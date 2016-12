09:43 - Due funzionari dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" di Udine e tre imprenditori sono indagati nel capoluogo friulano per presunte irregolarità in alcune gare d'appalto, del valore di oltre 400mila euro, indette per l'allestimento del data center del nuovo ospedale e per la manutenzione di quello esistente. I carabinieri del Nas di Udine hanno notificato ai cinque l'avviso di conclusione delle indagini.