Anziano narcotizzato e derubato da una prostituta

A "Pomeriggio 5", Gennaro ha trovato il coraggio di denunciare la disavventura che gli è accorsa con una giovane donna conosciuta da poco. "Il suo numero mi era stato dato da un amico - racconta l'anziano. Già un'altra volta mi aveva rubato il cellulare ma avevo fatto finta di nulla, perché sapevo che era indigente. Nell'ultima occasione, invece, ha portato delle tisane amare che con un pretesto mi ha fatto bere: quando mi sono risvegliato, io ero nudo e lei era sparita".

Potrebbe concludersi così questa disavventura con qualche battuta un po' colorita ai danni del povero Gennaro nel bar del paese, se non fosse che l'anziano è stato derubato di ogni cosa di valore custodita in casa e che la dose di narcotizzante era così forte che la vittima del furto, di 76 anni, ha impiegato tre giorni per riprendere conoscenza e oltre una settimana per smaltirla completamente.

Come se tutto questo non bastasse, il povero Gennaro conclude: "Mentre dormivo mi è caduta addosso l'abat-jour accesa che mi ha ustionato la pelle in due punti".

La donna, di 40 anni, è stata arrestata.