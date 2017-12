Anziana uccisa nel Barese, il ferito: "Non mi sono accorto di nulla"

"Ero al telefono. Pensavo fossero botti di Capodanno. Non mi sono accorto di nulla". Lo ha detto alla polizia Giuseppe Casadibari, il 20enne ferito sabato nell'agguato a Bitonto (Bari), in cui è stata uccisa una 84enne, Anna Rosa Tarantino, che si è trovata lungo la traiettoria dei colpi destinati al giovane. L'esito dell'autopsia potrà aiutare a capire se, come si è inizialmente ipotizzato, Casadibari si sia fatto scudo del corpo dell'anziana.

La versione del ferito - Casadibari, che è ricoverato in condizioni non gravi al Policlinico di Bari, ha detto di non avere visto i suoi aggressori perché al momento degli spari era di spalle e al telefono. Quando si è accorto di essere stato ferito, ha raccontato, è andato da solo a piedi al pronto soccorso del paese per farsi medicare.



Le supposizioni della magistratura - Ma gli inquirenti hanno una loro versione dei fatti e ritengono di aver individuato movente e contesto. L'agguato sarebbe stato una risposta a una precedente sparatoria avvenuta all'alba dinanzi alla casa di un boss del clan, rivale, dei Conte, nel quale è stato anche ucciso un cane. Anche in quella occasione, hanno ricostruito gli investigatori, avrebbe agito un commando formato da più persone. Il botta e risposta a colpi di armi da fuoco sarebbe legato alla guerra in atto da organizzazioni criminali locali per il controllo dello spaccio di droga in città.