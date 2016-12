Antinori dopo malore:"Mi sento come Tortora,l'ingiustizia mi uccide"

Severino Antinori, in ospedale dopo un malore, dice che "queste accuse sono fuori dal mondo, mi stanno uccidendo, mi sento come Enzo Tortora". Dopo il malore avuto mentre era ai domiciliari, rispondendo al telefono, dice di stare "un po' meglio" e si difende dichiarando: "Lo voglio dire forte : io sono per l'Italia pulita. E certe accuse mi distruggono".