Antimafia: "'ndrangheta presente in tutti settori nevralgici Paese"

La 'ndrangheta è ben radicata nel Paese e non si arricchisce più intercettando solamente flussi economici illeciti, con il traffico di droga o le estorsioni, ma anche intercettando flussi pubblici. Lo rivela la Direzione nazionale antimafia secondo cui alcune indagini hanno rivelato come sia "presente in tutti i settori nevralgici della politica, della p.a. e dell'economia". E lo fa attraverso "esponenti di rilievo delle istituzioni e professionisti".