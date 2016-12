10 giugno 2015 Anticiclone africano in rimonta, ancora rischio di temporali di calore Nelle prossime ore la rimonta dellʼanticiclone nord-africano garantirà giornate più soleggiate e calde soprattutto al Centrosud

Per tutta la seconda parte della settimana l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano si allungherà con prepotenza sulla nostra Penisola, garantendo tempo bello e stabile, soprattutto al Centrosud, tra l'altro con rapido e sensibile aumento del caldo: in particolare nelle regioni meridionali verso la fine della settimana le temperature pomeridiane in alcune località oltrepasseranno anche i 35 gradi. Nel weekend il tempo sarà buono al Centrosud, mentre il Nord potrebbe vedere un aumento dell'instabilità soprattutto nella giornata di domenica.

Previsioni per giovedìGiovedì si conferma l'attenuazione di questa fase instabile, infatti la giornata nel complesso sarà abbastanza soleggiata e calda e l'instabilità risulterà meno diffusa rispetto ai giorni scorsi. Nel pomeriggio il rischio di isolati temporali sarà più elevato su Alpi occidentali, Orobie, Alto Adige, Appennino settentrionale e meridionale e zone interne della Toscana e del Lazio. Temperature in generale aumento: si torneranno a superare i 30°C in molte regioni e avremo picchi di 34°C in Sardegna anche per l'intensificazione dello Scirocco sull'isola.