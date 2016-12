Anticiclone africano ben saldo sull'Italia

Previsioni martedìMartedì tempo soleggiato e ancora molto caldo. Qualche annuvolamento in più interesserà sin dalla mattinata il settore alpino, prealpino e la Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo intorno ai rilievi con temporali di calore più probabili - tra pomeriggio e sera - sulle Alpi e lungo la fascia prealpina, tra Lombardia orientale e Friuli; temporali di calore pomeridiani anche al Centrosud, sull'Appennino abruzzese, zone interne del Lazio, Appennino campano, e in Sardegna con occasionali sconfinamenti verso la costa del cagliaritano. Temperature stazionarie in locale lieve aumento: il Centrosud sarà rovente.