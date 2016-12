Animali presi a bastonate, sevizie in un canile a Lecce

Si filmava mentre seviziava i cani con una mazza da baseball. Per questo video, finito in Rete, e notato da un poliziotto della questura di Lecce, un 44enne proprietario di una struttura per animali è stato arrestato. Nel canile lager sono stati trovati undici meticci malnutriti, in un'area del giardino chiusa con filo spinato. I cani sono stati immediatamente sequestrati e affidati alle cure del canile comunale della città pugliese.