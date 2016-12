Angela Celentano, indagine in Messico

12:47 - Fra qualche settimana gli investigatori dell'Interpol ripartiranno per il Messico, per seguire l'unica traccia per cercare Angela Celentano: trovare quella Celeste Ruiz che nel 2010 compare in una serie di contatti con la famiglia della piccola scomparsa nel 1996 durante una gita sul Monte Faito, in penisola sorrentina. Gli investigatori a due anni di distanza dalla prima trasferta con ogni probabilità torneranno a sentire Cristino Ruiz, funzionario del ministero per la giustizia messicano dalla cui casa partirono le mail inviate alla sorella di Angela Celentano e Manule Vasquez Valle che prima confessò di essere l'autore dei messaggi e poi ritrattò tutto.

Durante un incontro avvenuto in Procura a Torre Annunziata alla presenza del Capo dell'ufficio, Sandro Pennasilico, del sostituto De Tommasi che è titolare delle indagini, dei rappresentanti della famiglia e dell'Interpol è stata infatti decisa una nuova missione ad Acapulco, forti stavolta anche dell'imprimatur politico del Presidente del Consiglio Mattero Renzi che ha dato una spinta importante alle relazioni diplomatiche con il Messico e che potrebbe rendere più stretti i rapporti di collaborazione non facili con le autorità messicane, in un Paese dove gli scomparsi si contano a centinaia e sono morte negli ultimi anni decine di migliaia di persone.