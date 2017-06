Angela Celentano, i genitori non si arrendono: arriva un sito per le nuove segnalazioni

Maria e Catello non si arrendono: i genitori di Angela Celentano, la bimba scomparsa in circostanze ancora ignote sul Monte Faito nell'agosto 1996, vogliono trovare a tutti i costi la figlia. Tramite Barbara D'Urso, lanciano l'ennesimo appello tramite la creazione del sito internet www.angelacelentano.com, un portale che contiene numerose foto della bambina appena nata e molti video. Il sito si rivolge "a chi sa e non parla" e nasce con l'obiettivo di raccogliere il più possibile numero di segnalazioni che potrebbero dare una svolta al caso Celentano e aiutare le incessanti ricerche di Angela. Se d'ora in avanti qualcuno volesse dare notizie, anche in forma anonima, potrà farlo anche attraverso questo sito.