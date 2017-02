Andria, 78enne investito e ucciso da un'automobile: si costituisce il pirata

Un uomo di 78 anni, Eligio Muraglia, è morto dopo essere stato investito da un'automobile il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. E' avvenuto ad Andria, nei pressi del cimitero. Poche ore dopo il giovane alla guida dell'auto si è costituito, presentandosi ai carabinieri. Si tratta di un giovane di 26 anni, incensurato.

Il pirata, che era alla guida di una Polo grigia, viene definito "un bravo ragazzo" dagli stessi investigatori: stava andando a lavorare nell'azienda del padre e un attimo di distrazione alla guida si sarebbe rivelato fatale. Sottoposto all'alcoltest, è risultato negativo. Si attende ora l'esame del sangue per escludere che fosse alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sarebbe scappato, secondo quanto raccontato dallo stesso 26enne agli investigatori, per il panico.



Per le indagini del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118. Il 78enne è morto sul colpo, come ha comunicato il personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.