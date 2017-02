Andria, 78enne investito e ucciso da un'automobile: è caccia al pirata

Un uomo di 78 anni, Eligio Muraglia, è morto dopo essere stato investito da un'automobile il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso. E' avvenuto ad Andria. Grazie alle testimonianze, gli agenti della polizia sono alla ricerca di una Volkswagen grigia: potrebbe trattarsi di una Polo o di una Golf. Alcuni passanti inoltre sarebbero riusciti a segnare parte della targa dell' auto pirata .

Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118. Il 78enne è morto sul colpo, come ha comunicato il personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere il maggior numero possibile di informazioni su quanto avvenuto.