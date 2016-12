Andria, 43enne evade dai domiciliari per una lite con i parenti ma si perde e chiama i carabinieri: arrestato

Evade dai domiciliari a causa di una lite con alcuni parenti, ma si perde in campagna e chiama i carabinieri. E' successo ad Andria , dove il 43enne è stato poi trovato nella notte dai militari mentre vagava nei campi e arrestato per evasione . L'uomo era accusato di essere l'artefice di una rapina a Foggia e per questo era finito agli arresti domiciliari.

Inizialmente, l'uomo aveva chiamato il 112 per segnalare la sua decisione di allontanarsi da casa, dovuta a forti liti avute con alcuni parenti. I carabinieri sono, dunque, andati a controllare, ma non hanno trovato nè lui nè i familiari. Dopo un po' hanno ricevuto un'altra sua chiamata, in cui l'uomo implorava aiuto perché si era perso in campagna.



Il 43enne è stato, quindi, ritrovato nei campi a 5 chilometri dalla sua abitazione, e arrestato per evasione.