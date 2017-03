Poteva finire in tragedia, ma Andrea e Christian, vigili di Firenze, di pattuglia sull'Arno, hanno visto in tempo la ragazza di 19 anni, finita preda delle gelide acque del fiume, ingrossatosi dopo le piogge dei giorni precedenti. Il primo si è spogliato e gettato subito in acqua per strapparla a morte certa, il secondo l'ha aiutata a tirarla su, riportandola a riva. Tutto, per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi.