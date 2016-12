Ancora sette giorni di cappa anticiclonica

Per i prossimi giorni non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle condizioni del tempo sull'Italia: ci accompagnerà infatti una struttura di alta pressione piuttosto robusta e tenace che, con buona probabilità, occuperà gran parte dell'area mediterranea anche durante la prossima settimana, seppure con un temporaneo indebolimento a cavallo tra martedì e mercoledì. Di conseguenza - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - gli ingredienti del tempo saranno la stabilità, con sostanziale assenza di piogge, e temperature diurne insolitamente miti per la stagione . Purtroppo l'insistente presenza dell'alta pressione, con il conseguente scarso ricambio dell'aria , favorirà anche la formazione di nebbie nelle ore notturne e del primo mattino, nonché il progressivo peggioramento della qualità dell'aria in molte nostre città, soprattutto in quelle del Nord Italia.

Previsioni per venerdì Sarà una giornata ancora prevalentemente soleggiata , in modo particolare nelle aree di montagna (sia alpine che appenniniche), nelle regioni di Nordovest e in Sicilia. Nubi basse e nebbie renderanno la giornata in parte grigia e fosca in molte zone costiere, in Sardegna e nelle pianure del Nord, soprattutto tra bassa Lombardia e Nordest. Temperature massime oltre la norma nelle aree soleggiate con punte vicine ai 25 gradi al Sud; temperature più contenute nelle aree nuvolose e nebbiose con i valori più bassi sulle Venezie dove le massime resteranno ancorate ai 10 gradi . Venti deboli o del tutto assenti. Mari calmi o al più poco mossi.

Previsioni per il weekendSabato al mattino nubi basse in gran parte d'Italia, in alcuni casi ancora accompagnate da nebbie che, comunque, in generale saranno meno fitte. In giornata tempo prevalentemente soleggiato su aree alpine e regioni di Nordovest, tendenza a schiarite anche sulla pianura veneta. Ancora un po' di nubi sulle regioni peninsulari e sulle Isole, in diradamento sulle regioni centrali tirreniche, più insistenti invece lungo l'Adriatico. Si tratterà anche sabato di nuvolosità bassa, che non darà luogo a precipitazioni significative. Temperature massime in lieve diminuzione, venti per lo più deboli.



Domenica al mattino parziali schiarite soprattutto all'estremo Nordovest e lungo la fascia tirrenica, nuvolosità variabile altrove e qualche nebbia locale sulla Val Padana centrale e nelle valli interne tra Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio maggiori schiarite anche sul settore alpino centrale e al Centro: schiarite che, alla fine della giornata, si allargheranno maggiormente anche al Nordest e nel resto della Penisola. Il ritorno delle schiarite preluderà quindi a una notte con rischio nebbie in gran parte della Pianura Padana e nelle valli del Centro. Temperature massime in lieve calo al Sud, in leggero rialzo sul settore alpino, con valori sempre diffusamente sopra la norma.