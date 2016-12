Ancora forti temporali al Nord. Mercoledì il tempo peggiora al Centrosud

18:18 - Il vortice depressionario che si è posizionato sull’Italia mercoledì scivolerà verso le regioni meridionali. Al Sud avremo dunque un peggioramento del tempo. Rovesci e temporali -sottolineano i meteorologi del Centro Epson Meteo- bagneranno qua e là da nord a sud molte regioni italiane, con le temperature che rimarranno in generale al di sotto della norma. Giovedì, prima di abbandonare la nostra Penisola, il vortice di bassa pressione porterà ancora nuvole e qualche pioggia residua al Sud, mentre al Centronord la situazione andrà rapidamente migliorando. Nell’ultima parte della settimana l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre occuperà con decisione il Mediterraneo occidentale e, pur senza interessare direttamente la nostra Penisola, ci proteggerà dal passaggio di nuove perturbazione: tra venerdì e domenica, quindi, in Italia avremo una situazione tranquilla, anche se a tratti non mancheranno un po’ di nuvole e isolati temporali pomeridiani, specialmente sui rilievi.

Previsioni per mercoledì

Mercoledì avverrà il transito sull’Italia del vortice di bassa pressione presente da giorni sulla Penisola Iberica e verranno coinvolte soprattutto le regioni centro-meridionali. Al Centrosud avremo una giornata marcatamente instabile con elevato rischio di piogge, rovesci e temporali. I fenomeni risulteranno più diffusi e localmente intensi nel corso della giornata nelle regioni adriatiche, su Campania, Basilicata e alto Ionio. Solo in serata è atteso un esaurimento delle precipitazioni a partire da Marche e medio Tirreno. Nelle Isole nuvolosità variabile con qualche locale rovescio sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale. Al Nord nella mattinata schiarite anche ampie a partire da Ovest. Altrove cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse sull’Emilia Romagna (insistenti sulla Romagna e nelle zone vicine all’Appennino), deboli e residue nel sud-est Lombardia, su basso Veneto e Cuneese. Nel pomeriggio ultime piogge sui rilievi dell’Emilia Romagna. Nel resto del Nord nuvolosità variabile con alternanza di schiarite. Qualche locale rovescio o temporale potrà svilupparsi solo tra le Prealpi e le pianure adiacenti della Lombardia orientale e del Veneto. Temperature in diminuzione in Emilia Romagna e al Centrosud, in qualche caso anche sensibile, in rialzo invece su Alpi e Nordovest. Venti moderati di Maestrale intorno alle Isole e di Bora sull’alto Adriatico.

Tendenza prossimi giorni

Si conferma giovedì un miglioramento del tempo al Centronord e in Sardegna. Residue condizioni di instabilità al Sud, con ancora qualche rovescio su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Giornata ventosa al Centrosud per venti settentrionali, temperature in aumento al Centronord. Venerdì si prospetta un miglioramento anche al Sud e nel complesso il tempo sul Paese sarà abbastanza buono, a parte una veloce fase instabile all’estremo Nordest. Nella seconda parte della settimana il clima sarà estivo, senza picchi di caldo eccessivo, un po’ ventilato e con valori gradevoli e in generale nella norma.