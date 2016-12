Ancora caldo intenso al Centro-Sud, tempo più variabile al Nord

Caldo eccezionale su regioni adriatiche e Sud Italia: le temperature potranno ancora sfiorare i 40 gradi sempre grazie alla presenza dell'alta pressione che, dal Nord Africa, si allunga verso l'Europa Sud-Orientale passando al di sopra della nostra Penisola, su cui trascina bollenti correnti tropicali. Al Nord invece le giornate sono segnate dall'alternanza tra sole e nuvole, con la possibilità di qualche pioggia: sulle regioni settentrionali, infatti, continueranno a scivolare umide correnti atlantiche.

Cambio di rotta nel fine settimana con l'indebolimento dell'Anticiclone Nordafricano, i venti di Maestrale e di Tramontana prenderanno il posto delle correnti calde meridionali: le temperature subiranno quindi un calo generalizzato, più marcato tra domenica e lunedì mentre per quel che riguarda le piogge l'attuale tendenza per il fine settimana indica per sabato condizioni di tempo buono in gran parte d'Italia; per la giornata di domenica invece si profila l'arrivo di un vortice depressionario che scivolerà lungo la Penisola portando appunto un calo termico e anche un tempo instabile tra Emilia Romagna e Centrosud.