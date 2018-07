Ancona, rubato smartphone alla festa di nozze: la ladra è la sorella dello sposo

Festa di nozze con furto in un locale della bassa Valmarecchia. Una giovane invitata, residente ad Ancona, è stata derubata del suo smartphone durante i festeggiamenti del matrimonio di amici. Allontanatasi dal tavolo per andare a ballare, quando è tornata al suo posto non ha più trovato il cellulare . Le ricerche sono state vane, e così è scattata la denuncia ai carabinieri. Salvo poi scoprire che a commettere il furto era stata la sorella 22enne dello sposo.

La responsabile del furto, come riporta Il Resto del Carlino, è stata individuata dai carabinieri con un'indagine lampo. Poche ore dopo il ricevimento di nozze la ragazza, che aveva fatto da testimone al fratello, aveva sostituito la sim interna allo smartphone per poterlo utilizzare. E così, tramite un controllo incrociato con la lista degli invitati, è stata subito smascherata. Alla giovane non è rimasto altro da fare che confessare. E' stata denunciata per furto aggravato mentre il cellulare è tornato nelle mani della legittima proprietaria.