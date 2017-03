Ancona, genitori di un bimbo con morbillo contro chi non vaccina i figli

A Falconara, in provincia di Ancona, è guerra ai genitori che non vaccinano i figli. Il papà e la mamma di un piccolo di 6 mesi che ha contratto il morbillo, d'accordo con i pediatri dello studio medico Galileo Galilei che lo hanno curato, hanno deciso di appendere un cartello ironico e polemico sul quale si legge: "Ringraziamo sentitamente i genitori che non vogliono vaccinare i propri figli consentendo nel dilagare di una malattia che nel 2017 sarebbe dovuta essere estinta".

"Nostro figlio ha il morbillo per colpa di genitori incoscienti", hanno denunciato padre e madre del neonato che, essendo troppo piccolo per essere vaccinato (il vaccino può essere somministrato soltanto dopo i 12 mesi di età) ha avuto anche complicazioni a causa della malattia.



"Qualcuno, non vaccinato, l'ha contagiato mettendo a rischio la sua vita", hanno continuato i genitori del piccolo, che hanno voluto appendere quel cartello di protesta proprio per sensibilizzare tutti sull'importanza delle vaccinazioni.