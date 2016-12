Ancona, 18enne scrisse:li ammazzo

"Confesso l'omicidio di Fabio Giacconi e Roberta Pierini". E' la frase scritta da Antonio Tagliata in un biglietto sequestratogli in casa, ad Ancona, dopo il fermo per l'uccisione della madre e il ferimento del padre della sua fidanzata di 16 anni. "Ero sicuro che sarei morto - si sarebbe giustificato il giovane nell'interrogatorio -, ho scritto il biglietto per proteggere mio padre, che ha avuto problemi con la giustizia".