Anche in Italia il fenomeno del "lake effect"

11:44 - Qualche settimana fa nella zona dei Grandi Laghi fra Stati Uniti e Canada si erano verificate abbondanti nevicate dovute al cosiddetto "lake effect". Nella giornata di mercoledì 31 dicembre anche in Italia abbiamo avuto a che fare con un effetto simile, determinato dallo scorrimento della massa d'aria gelida sopra i mari che circondano il nostro Paese.

Molte delle nevicate lungo l'Adriatico e al Sud sono proprio causate da questo "lake effect" nostrano, ossia la progressiva instabilizzazione della massa d'aria fredda in scorrimento sopra i mari più caldi. Questa situazione dinamica crea, nella direzione delle correnti fredde, scie di nuvole cumuliformi sempre più grandi che quando vanno a toccare terra scaricano precipitazioni solitamente a carattere di rovescio o temporale. Nel caso di mercoledì si tratta più che altro di nevicate o i cosiddetti "rovesci di grandine piccola" conosciuti anche come "neve tonda" o "gragnola" che è una via di mezzo fra grandine e neve.



Nell'immagine del satellite si notano le scie di cumuli che prendono vita al largo delle coste sottovento del versante tirrenico della Penisola e, dopo il "pompaggio" dovuto al fenomeno di cui stiamo parlando, vanno a impattare sui versanti opposti, soprattutto sulle Isole maggiori e intorno al Canale di Sicilia causando appunto le nevicate. In maniera un po' meno "scenografica" (a causa della minor larghezza del bacino), ma altrettanto efficace, il fenomeno è presente anche lungo l'Adriatico.