Amianto Olivetti, in appello pg chiede conferma condanne

la Procura generale di Torino ha chiesto, nel processo d'appello per l'amianto all'Olivetti, la conferma della sentenza di primo grado con alcune variazioni. Nel 2016 il Tribunale di Ivrea aveva pronunciato 13 condanne, le più alte delle quali (5 anni e 2 mesi di reclusione) per Franco e Carlo De Benedetti. La richiesta della pubblica accusa implica invece riduzioni nelle pene proprio per Franco e Carlo Debenedetti.