Amatrice, lo chef stellato Heinz Beck cucina per i terremotati nel tendone della Croce Rossa

Per primo fusilli con pesto al basilico e pistacchio su spuma di patate affumicate con gamberi. Per secondo guanciale di manzo brasato con peperoni arrostiti, sedano, carote e spinaci. E poi, per finire, una sfera di cioccolato su cremoso di gianduia. Un menù "stellato" quello che il tedesco Heinz Beck , chef del ristorante la Pergola a Roma, ha cucinato per gli sfollati del terremoto di Amatrice nel tendone della Croce Rossa .

Il cuoco, premiato con tre stelle Michelin, ha preparato il pranzo insieme a uno staff di 20 persone che lavorano in altri ristoranti italiani sotto la sua supervisione. A servire ai tavoli invece, apparecchiati nel tendone allestito dalla Croce Rossa nel campo sportivo di Amatrice, c'hanno pensato i volontari di diverse associazioni. "È il modo migliore, per me, per esprimere alle persone colpite dal terremoto tutta la mia vicinanza e solidarietà", ha dichiarato lo chef. "Il mio grande ringraziamento va alla Croce Rossa perché senza il suo supporto questo non sarebbe stato possibile".