Amatrice: hotel Roma, si scavano cunicoli per raggiungere i 3 corpi

Per raggiungere i tre corpi rimasti sotto le macerie dell'Hotel Roma di Amatrice, i vigili del fuoco si sono messi a scavare cunicoli. L'operazione recupero si fa sempre più difficile, anche in seguito alle scosse che non si fermano, e quindi si cerca di lavorare sotto terra mettendo in sicurezza le gallerie man mano che vengono realizzate sotto le macerie. Un piano rischioso e difficile, di cui si stanno occupando gli uomini più esperti.