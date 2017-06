Amatrice, a dieci mesi dal sisma tutto è rimasto come era

Fatica a ripartire la vita ad Amatrice, in provincia di Rieti, colpita dieci mesi fa da una serie di terremoti distruttivi. Non solo a causa delle nuove scosse registrate nella notte, ma anche perché, nonostante le promesse del governo, la ricostruzione non è mai iniziata.

Come documentato da "Dalla vostra parte", i borghi danneggiati sono ormai deserti e gli unici interventi in atto sono ancora quelli che riguardano la messa in sicurezza di edifici gravemente lesionati che in un secondo momento bisognerà decidere se abbattere o tentare di restaurare.

"Se dopo dieci mesi siamo ancora messi così, quando usciremo da tutto questo?" si sfoga un signore anziano che è voluto caparbiamente restare nei luoghi in cui è nato e ha trascorso tutta la sua vita. "A quest'ora pensavo che avessero almeno tolto le macerie da terra, che bloccano le strade, invece niente", gli fa eco una signora.