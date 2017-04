Alviero Martini rapinato a Milano: rivive tutto a Domenica Live!

Dopo la brutale aggressione di Alatri, fatale al giovane Emanuele Morganti, torna d'attualità il tema della sicurezza. A raccontare la sua brutta esperienza, lo stilista Alviero Martini, recentemente aggredito e rapinato per strada, in pieno centro e in pieno giorno, a Milano. Lo style maker piemontese ha riportato, per fortuna, soltanto lievi ferite, ma lo shock è stato forte: "Mi hanno tagliato il braccialetto con un coltello e buttato a terra. Sono cresciuto negli anni '50 con degli ideali di pace e fratellanza, che oggi sono venuti a mancare. E la classe politica italiana non sempre è all'altezza".