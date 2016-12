Alta pressione, Natale con il sole

10:52 - Fino a Natale ci farà compagnia un campo di alta pressione (che abbiamo appositamente denominato Anticiclone di Natale) col suo carico di aria mite e stabile, che da un lato terrà lontane le precipitazioni e il freddo, dall'altro determinerà tempo a tratti grigio e nebbioso nelle pianure del Nord e nelle regioni tirreniche. Probabile svolta invernale già da venerdì 26 per l’arrivo del gelo di Santo Stefano.

Un primo nucleo di aria artica - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - scivolerà rapidamente lungo la Penisola determinando anche delle nevicate a quote collinari sulla dorsale appenninica. Questo primo impulso, dalle caratteristiche più adeguate alla stagione, si allontanerà velocemente ma potrebbe essere seguito da altri impulsi gelidi.



OGGI TEMPO STABILE MA ATTENZIONE ALLE NEBBIE A TRATTI PERSISTENTI



Oggi tempo stabile anche al Sud dove le schiarite si faranno sempre più ampie, a parte dei residui annuvolamenti sui settori meridionali delle isole maggiori e nella bassa Calabria. Nebbie a tratti fitte e persistenti in gran parte delle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro; nubi in aumento fra Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio. Prevalenza di sole nel resto del Centronord, in particolare sui monti, nel Ponente ligure e sul versante del medio Adriatico. Il clima resta relativamente mite con massime oltre la media, tranne nelle zone con nebbie e nubi basse persistenti.



PIÙ CALDO IN MONTAGNA CHE IN PIANURA A CAUSA DELL’INVERSIONE TERMICA



Anche oggi farà più freddo in pianura rispetto alle località di montagna. Questa mattina alle ore 7 abbiamo registrato -3°C a Torino e 6°C a Magugnaga (Vb), che si trova a 1950 metri di quota. Di cosa si tratta? L’inversione termica è uno strato di atmosfera in cui la temperatura dell'aria aumenta con la quota. Nelle notti calme e serene, il raffreddamento del suolo sottrae calore all'aria sovrastante che a sua volta si raffredda: nelle prime centinaia di metri si crea così uno strato in cui la temperatura addirittura aumenta con la quota. Si “inverte” così il normale andamento della temperatura con l'altezza. Questa inversione termica ha l'effetto di bloccare qualsiasi rimescolamento dell'aria, con un conseguente accumulo costante di umidità e smog nei bassi strati. Tutto ciò rende il paesaggio grigio e nebbioso nei mesi più freddi.



MARTEDÌ ZERO TERMICO A OLTRE 3000 METRI: CALDO ANOMALO SULLE ALPI



Domani giornata simile ad oggi con più nuvole che nebbie in Val Padana. Aumenterà la probabilità di qualche pioviggine tra Liguria e alta Toscana. Nel dettaglio avremo tempo soleggiato su Alpi, regioni del medio e basso Adriatico e zone ioniche; in generale nuvoloso per nubi basse su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Le nebbie difficilmente si dissolveranno durante le ore centrali del giorno sulle pianure del Nord, lungo le coste dell’alto Adriatico e delle Marche settentrionali. Moderato Libeccio sul Levante ligure e poi su alta Toscana. Proprio martedì si vivrà l’apice di questo clima mite sulle Alpi, con lo zero termico sopra i 3200 metri.



TEMPO STABILE E CIELI GRIGI IN MOLTE ZONE FINO A NATALE POI ARRIVA IL GELO DI SANTO STEFANO: ARIA ARTICA PORTERÀ L’INVERNO SUL PAESE



La Vigilia di Natale trascorrerà senza grossi cambiamenti e in compagnia dell’alta pressione: il tempo sarà così stabile, ma le nebbie e le nubi basse renderanno il cielo grigio in molte zone del Centronord. Il cielo sarà coperto su tutta la Val Padana (da Torino fino a Trieste) sulla Liguria centro-orientale e in Toscana. Il sole prevarrà invece sulle Alpi, sul medio-basso Adriatico, in Basilicata e nei settori ionici. Si attenueranno leggermente le nebbie in Val Padana e saranno invece possibili a banchi tra notte e mattino lungo l’Adriatico. Non si esclude qualche pioviggine tra Liguria e alta Toscana.



Temperature senza variazioni. L’alta pressione avrà il merito di portarci un Natale senza piogge, ma non mancheranno nubi basse e cieli grigi su Val Padana centro-orientale, Liguria, alto Adriatico e regioni tirreniche. Nel corso della giornata però le cose inizieranno a cambiare: si avvicinerà il fronte freddo di origine artica che porterà l’inverno sul nostro Paese. Questo nucleo di aria gelida arriva dalle latitudini artiche e si trova ora nei pressi dell’Islanda. Nei prossimi giorni scenderà verso il Baltico per poi puntare direttamente al nostro Paese. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre scavalcherà le Alpi e attraverserà l’Italia dando luogo a un sensibile calo termico all’ intensificazione dei venti e a precipitazioni al Centrosud, con nevicate a quote collinari sull’Appennino.



Si tratta della prima vera irruzione aria fredda della stagione che coinvolgerà tutta l’Italia, con un calo termico stimato nell’ordine di 8-10 gradi in meno nel giro di 48 ore. Soffieranno inoltre intensi venti settentrionali con raffiche a 60-70 km/h su Adriatico e Isole e la sensazione di freddo sarà aumentata dall’effetto wind chill: le temperature percepite potranno essere di 2-4 gradi inferiori rispetto a quelle segnate dai termometri. A livello di precipitazioni avremo un breve e iniziale coinvolgimento dell’Emilia Romagna della bassa Lombardia e dell’alto adriatico, ma in rapido miglioramento.



Il “grosso” delle piogge riguarderà però il Centrosud: a metà giornata il nucleo artico investirà il Centro con piogge e temporali su tutte regioni centrali e la Sardegna. Tra il pomeriggio e la sera verrà coinvolto il Sud. La quota neve vedrà un brusco abbassamento (fino a 400-500 metri) sull’ Appennino centro-settentrionale, con la possibilità di rovesci di neve. In serata neve anche sull’ Appennino meridionale al di sotto di 1000 metri. (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti)