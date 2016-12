Almeno fino a Natale tempo asciutto, clima mite e inquinamento alle stelle

Almeno fino a Natale l' alta pressione occuperà ancora ampi settori dell'Europa Meridionale proteggendo anche la nostra Penisola dall'arrivo di piovose perturbazioni atlantiche e gelide correnti polari: ciò significa che, anche nei prossimi giorni, l'inverno non riuscirà ad imporsi e il tempo rimarrà in generale asciutto e mite . Ci attendono quindi giornate tra sole e nuvole , in generale senza piogge e senza nevicate: tutto questo, corredato da temperature insolitamente miti . Non mancherà inoltre il fastidio di possibili nebbie nelle ore notturne e del primo mattino e, soprattutto, il problema dell'inquinamento ormai persistente da giorni a causa delle sostanze nocive accumulate negli strati più bassi dell'atmosfera. Le proiezioni attualmente emesse dai computer del Centro Epson Meteo suggeriscono uno scenario con poche variazioni anche nell'ultima parte dell'anno .

Previsioni per sabatoSabato prevarranno le nuvole in Val Padana, tra est Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, in Liguria e Toscana. Rischio di nebbie mattutine in Veneto e nelle valli interne del Lazio. Temporanei annuvolamenti in Puglia e sul basso Tirreno, specie nella seconda parte della giornata; non è esclusa qualche breve pioggia nel Salento e tra sera e notte in Calabria. Cielo poco nuvoloso nel resto dell'Italia. La notte successiva potrà essere nebbiosa in buona parte delle pianure della Lombardia e del Nordest. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti deboli salvo locali rinforzi di Maestrale in Puglia. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità (IdA) pari a 90 al Centronord e 85 al Sud. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it