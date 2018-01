Alluvione Parma, chiuse indagini: sindaco accusato disastro colposo

Per l'alluvione del torrente Baganza, che il 13 ottobre 2014 devastò una vasta area di Parma, il sindaco Federico Pizzarotti è accusato di disastro colposo in concorso. La Procura di Parma ha comunicato agli indagati la chiusura delle indagini: in tutto sono rimasti sei gli indagati per cui potrebbe arrivare il rinvio a giudizio.