Gianluca Barbero , sindaco di Valenza , è pronto a chiedere lo stato di calamità . Il comune dell'Alessandrino è stato infatti tra le località più colpite dal maltempo degli ultimi giorni. Nella città dell'oro sono caduti sette centimetri di pioggia in meno di un'ora, una precipitazione che ha impedito ai tombini di smaltire l'acqua sulle strade, causando un' alluvione "lampo". Alcune persone si sono trovate in difficoltà, in particolare una donna rimasta intrappolata in ascensore .

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito, nonostante alcune auto siano state trascinate dalla corrente lungo le vie della città. I vigili del fuoco in poche ore sono stati impegnati in decine di interventi, tra cui uno provvidenziale per salvare una persona bolccata in un ascensore rimasto fermo al piano interrato di un palazzo. Come riportano i media locali, l'acqua aveva già invaso il vano corsa e un altro inquilino della struttura è intervenuto per rompere un vetro e portare in salvo la donna (rimasta lievemente ferita), in attesa dei pompieri.