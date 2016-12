00:55 - Il corpo di una persona è stato recuperato a Borgo Incrociati, nella zona di Brignole, a Genova, dai vigili del fuoco intervenuti in seguito all'esondazione dei torrenti in città. La Protezione Civile regionale ha fatto appello ai cittadini che vivono nella zona a non uscire di casa e rifugiarsi ai piani alti. In alcune strade l'acqua è arrivata ad un'altezza di un metro e ottanta.