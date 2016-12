Allerta temporali, 15enne ferita a La Spezia Danni, disagi e allagamenti al Centrosud

Cede tettoia per il maltempo: 15enne ferita - Durante un temporale molto violento una 15enne è rimasta ferita a causa del cedimento di una tettoia all'interno di uno stabilimento balneare di Marinella di Sarzana, in Liguria. La ragazzina si era recata sotto la struttura per trovare riparo dalla burrasca. Il maltempo ha colpito le province de La Spezia e di Massa Carrara. La giovane è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.



Alberi finiscono sui binari, stop ai treni Lucca-Viareggio - Disagi alla circolazione ferroviaria in Toscana a causa del maltempo. I problemi si sono verificati lungo la linea Lucca-Viareggio, dove la circolazione è stata sospesa dalle 12:40 alle 18, e sulla linea lenta in Valdarno, tra Montevarchi e S.Giovanni, in provincia di Arezzo, dove lo stop, di un'ora, ha riguardato la circolazione in direzione Firenze: in entrambi i casi il problema è stato causato dalla caduta di alberi per il forte vento.



Trombe d'aria nel Pisano e a Marina di Carrara - Una tromba d'aria ha provocato danni a Fauglia, nella frazione di Valtriano, nel Pisano, dove l'irruenza del vento ha scoperchiato i tetti di alcuni casolari e danneggiato infissi e grondaie di un edificio storico. Volata via anche la copertura di un capannone agricolo che ha provocato la perdita di tutto il fieno che era stato precedentemente raccolto e che è stato spazzato via dalle raffiche di vento. Una tromba d'aria si è abbattuta anche su Marina di Carrara. Diversi alberi sono stati abbattuti e sono state danneggiate alcune auto in sosta. Lungo il litorale negli stabilimenti balneari sono volate via sdraio e ombrelloni.



Terni, centinaia di richieste ai vigili del fuoco - Sono centinaia le richieste di intervento giunte nelle ultime ore, a causa del maltempo, ai vigili del fuoco di Terni, sia in città sia in varie zone della provincia. Decine quelli già svolti, in particolare per allagamenti stradali ed alberi caduti. Impegnate tutte le squadre in servizio nel capoluogo e nei distaccamenti di Orvieto e Todi. Non si registrano feriti o situazioni di pericolo.



Violento temporale a Palermo - Un violento temporale si è abbattuto a Palermo causando allagamenti e disagi alla circolazione. Bloccate le zone di Mondello, di viale Regione siciliana e della Favorita. Alcune grosse foglie di palme sono cadute nella zona del Politeama. Tombini sono saltati e strade si sono trasformate in fiumi. Prese d'assalto le sale operative di vigili del fuoco, della polizia municipale, di carabinieri e polizia.



Albero cade su scooter, ferito un 16enne - Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito a Palermo durante il temporale che si è abbattuto nel pomeriggio. Il giovane alla guida di uno scooter è stato colpito da un albero caduto in piazza Castelnuovo. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato nell'ospedale Civico per accertamenti. Un altro automobilista nel lungomare Cristoforo Colombo ha perso il controllo dell'auto ed è finito nella scogliera. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per soccorrerlo. In via Ricasoli il tetto di una palazzina di due piani è crollato. L'edificio è stato sgomberato.