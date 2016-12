Allerta neve in Emilia e Lombardia: primi fiocchi attesi anche a Milano

18:29 - Allerta neve in Emilia-Romagna dalle 6 di sabato alle 12 di lunedì, per 54 ore. Allerta anche sulla riviera per venti forti e stato del mare. Pronti a entrare in azione anche i Piani emergenza neve in tutti i comuni lombardi, compreso quello di Milano, in vista dell'arrivo dell'ondata di freddo e gelo. La sala operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia prevede infatti dalla mezzanotte una situazione di moderata criticità per rischio neve.

L'avviso della Protezione Civile prevede dalla mattina di sabato precipitazioni nevose fino in pianura su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino al fondo valle in Trentino e oltre i 500-600 metri sulla Toscana.



La situazione a Milano - Il Centro Funzionale Meteorologico della Regione Lombardia ha confermato che vi è rischio di nevicate su Milano a partire dalle ore 24 di venerdì e per le successive 12-18 ore con una fase più acuta intorno alle 5 del 27 dicembre, con un possibile accumulo al suolo, nell'area urbana, da 1 a 5cm e temperature che dovrebbero rimanere tra lo 0 e 1 grado. Il Centro operativo comunale (Coc, composto da Comune di Milano, Protezione Civile comunale, Polizia locale e Amsa) è già allertato.



In Toscana neve sopra i 500 metri - L'allerta meteo moderata in Toscana riguarda tutte le province tranne quella di Siena: sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti di burrasca da ovest, mare agitato e abbondanti nevicate in Appennino sino a circa 500 metri di quota". "In mattinata - scrive la Protezione Civile - nelle valli interne della Lunigiana e Garfagnana e, con minor probabilità, della Lucchesia, complici le temperature della notte prossime allo zero, saranno possibili deboli nevicate sino in pianura; nelle valli del Pisano e del Livornese è possibile pioggia che gela al suolo con formazione di ghiaccio".



Allerta anche in Veneto e in Trentino - Attesa neve sulle zone montane (fino al fondovalle), collinari, pedemontane e neve mista a pioggia anche in pianura in Veneto. La Protezione Civile ha dichiarato lo "stato di attenzione per nevicate" dalle 12 del 27 dicembre fino alle 18 del 28 dicembre su tutta la regione. In Trentino dalla mattinata di sabato e fino a tarda serata, probabili nevicate specie sui settori meridionali ed orientali. Attesi tra i 5 ed i 20 centimetri di neve fresca, ma localmente si potranno registrare quantitativi maggiori. La neve potrebbe cadere più abbondante nel pomeriggio, quando non si escludono possano essere interessate anche quote basse.