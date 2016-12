Allerta meteo su tutto Centro-Nord

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, con temporali anche di forte intensità che interesseranno in particolare il Centro-Nord. Dalle prime ore di mercoledì le precipitazioni si estenderanno da Veneto e Friuli a Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani criticità arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana meridionale.