Allerta meteo su Liguria e Piemonte

17:28 - Allerta maltempo diramata dalla Protezione civile su Liguria e Piemonte a causa dei temporali di notevole intensità in arrivo da stasera. La criticità rossa (la più alta di tre livelli) per rischio idrogeologico idraulico è localizzata sui settori centrali e di levante della Liguria. Previsti, inoltre, venti forti da sud-est, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.