Allerta meteo in Veneto e Lombardia: da sabato forti temporali

Allerta meteo in Lombardia e Veneto, dove sono attesi temporali forti tra sabato sera e lunedì. Le precipitazioni avranno inizio nei settori nordoccidentali per estendersi a tutto l'arco alpino e prealpino e poi alla pianura, portando instabilità fino ai territori centro-orientali. La Protezione civile ha emesso uno stato di preallarme in particolare per il Veneto. In Lombardia rischio temporali forti dalla serata di sabato.