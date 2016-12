Allerta meteo in Puglia, massime in rialzo al Nord

Previsioni per lunedìAl mattino nuvole in gran parte d’Italia con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, al Nordest, bassa Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Sud e nelle Isole; qualche timida schiarita invece sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio temporali probabili in tutto il Centrosud e Sardegna; ancora possibile qualche piovasco anche in Emilia e Romagna, tempo in graduale miglioramento invece al Nordovest. In serata le piogge insisteranno su medio Adriatico, basso Lazio, Sud e Sicilia. Temperature massime in deciso rialzo al Nord, in lieve calo sul medio Adriatico e al Sud. Ventoso per venti in prevalenza settentrionali.



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di lunedì una Allerta Meteo Rossa per elevato rischio idrogeologico in Puglia.