22 ottobre 2015 Allerta meteo e rischio nubifragi al Sud. Tempo più stabile nel weekend Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, il Ciclone Mediterraneo porterà nelle prossime ore ancora molte piogge sulle regioni meridionali, con il rischio nubifragi soprattutto in Calabria e Salento

Giovedì sarà una giornata ancora di forte maltempo al Sud con il rischio di nubifragi. L'Allerta Meteo diramata ieri dalla Protezione Civile è arancione al Sud ed in Sicilia, rossa sulla Puglia meridionale.

Da venerdì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l'alta pressione si espanderà su gran parte del nostro Paese, comprese le regioni meridionali, dove quindi favorirà un deciso miglioramento del tempo. Anche per il fine settimana ci attendono giornate di tempo stabile e temperature in rialzo e un clima molto mite soprattutto al Centrosud.

Previsioni per giovedìBel tempo al Nord, Toscana e Umbria, con il fastidio di qualche nebbia nelle ore più fredde tra Piemonte e Lombardia. Alternanza tra sole e nuvole su resto del Centro e Sardegna, senza piogge. Molte nubi e piogge al Sud, con rovesci e temporali anche di forte intensità e possibili nubifragi con accumuli di pioggia molto abbondanti specie in Calabria, Salento e localmente nel nord della Sicilia.



La situazione migliorerà gradualmente col passare delle ore, dal punto di vista dei fenomeni, con piogge in attenuazione a partire dal nord della Campania e dal nord della Puglia; in serata ancora piogge intermittenti e più deboli tra nord Sicilia e regioni meridionali. Venti forti al Centrosud con mari meridionali anche agitati e onde alte anche 4 metri.

Temperature massime in diminuzione nelle regioni meridionali, pressoché stazionarie nel resto d'Italia.