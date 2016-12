Allerta meteo al Sud Italia

Non si placa l'ondata di maltempo sul Sud Italia. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per precipitazioni intense, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, a partire dal pomeriggio di venerdì. Per la giornata di sabato è stata valutata criticità rossa per rischio idrogeologico in Sicilia, sui settori nord-orientali e sul bacino del Simeto, nonché su gran parte della Calabria e della Basilicata.