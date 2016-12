Allerta meteo al Nord: un'intensa perturbazione porta forte instabilità

Condizioni critiche al Nord e brusco calo termico per l'arrivo di un'intensa perturbazione che, col suo carico di aria più fredda, darà luogo a forti temporali a causa del contrasto termico con l'aria caldo-umida giunta nei giorni scorsi. I temporali- sottolineano i meteorologi del Centro Epson Meteo- potranno provocare locali nubifragi , grandinate e forti raffiche di vento, specie in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto. Si raccomanda la massima prudenza in tutte le attività all'aperto e negli spostamenti in auto per il rischio di allagamenti, nonché di caduta di alberi e strutture provvisorie. Sabato l'instabilità e l'aria fresca si trasferiranno al Centro e poi al Sud, mentre al Nord tenderà a migliorare; domenica il maltempo insisterà solo all'estremo Sud, mentre altrove prevarranno le schiarite accompagnate, però, da un caldo sicuramente più contenuto e un clima più ventilato rispetto alla prima parte della settimana.

Previsioni sabatoSabato, per quanto riguarda il Nord, sono previste ampie schiarite in Val d'Aosta, Piemonte centro-settentrionale e alta Lombardia. Giornata abbastanza soleggiata anche su Puglia meridionale e versante ionico. Nel resto del Paese avremo nuvolosità sparsa e a tratti consistente, con piogge in Emilia Romagna, medio Adriatico e Sardegna; nelle Marche, in Abruzzo e in Sardegna rischio anche di qualche temporale. Tra il pomeriggio e la sera aumenta l'instabilità anche tra Liguria di Levante e alta Toscana, sulla Sicilia, soprattutto nel settore settentrionale, sull'Appennino meridionale e sulle zone prealpine del Triveneto. Temperature in rialzo su Piemonte, Val d'Aosta, alta Lombardia e Triveneto, in calo su Emilia Romagna, Centrosud e Isole.