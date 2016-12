Allerta meteo al Nord: in arrivo piogge, temporali e grandinate

Una perturbazione atlantica raggiungerà in tarda serata le regioni settentrionali, portando aria fredda, piogge e temporali, con possibilità anche di forti grandinate . In base a queste previsioni la Protezione civile ha emesso un' allerta meteo . Si attendono acquazzoni su Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Trentino e Friuli Venezia Giulia , con fenomeni localmente molto intensi e vento forte. Piogge in vista anche su Lombardia e Veneto .

Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre valutato una criticità rossa per venerdì per rischio idraulico sul nord ovest e sulla pianura occidentale della Lombardia. Criticità arancione invece per rischio idraulico sulla pianura orientale lombarda e per rischio idrogeologico sulla zona delle prealpi centrali lombarde, per la provincia autonoma di Trento e una parte del Veneto.