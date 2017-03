Allerta mercurio nel pesce spada: ritirato dal mercato

Brutte notizie per gli amanti del pesce spada. Dal ministero della Salute arriva infatti l'allarme che non ammette deroghe: i livelli di mercurio registrati sono ben oltre i limiti consentiti. Per questo motivo è stato disposto il ritiro di tranci confezionati in sacchetti trasparenti e prodotti da un'azienda con sede in provincia di Firenze. L'invito ai consumatori è quello di riportare al punto vendita le confezioni acquistate e magari di sostituirle con altre qualità di pesce.