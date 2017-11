Allerta maltempo in Toscana: neve anche in collina, pioggia forte e vento

Allerta arancione su gran parte della Toscana dalle 8 alla mezzanotte di lunedì 13 novembre per neve, pioggia e vento forte. Lo comunica la Protezione civile regionale. La Toscana sarà infatti interessata da un marcato peggioramento per l'ingresso di aria molto fredda da nord . Sono attese precipitazioni ovunque. Le criticità maggiori saranno per la neve, prevista anche a quote collinari, e per il forte vento da nord.

Abbondanti nevicate sono attese sugli Appennini in provincia di Firenze, Arezzo e Pistoia, con accumuli superiori ai 30 centimetri attorno a 500-600 metri di quota in alcune località. Ma anche il vento in arrivo fa paura: sono attese raffiche anche di 80-100 chilometri all'ora, in particolare allo sbocco delle valli appenniniche e sulle colline. Timori anche per le possibili mareggiate sull'arcipelago a nord dell'Elba e sulla costa pisano-livornese.



Sono dunque possibili rotture di rami e cadute di alberi, come anche di tegole e cornicioni, o danni alle strutture provvisorie e anche agli edifici. Si potranno verificare problemi alla circolazione stradale, soprattutto su viadotti e ponti, con interruzione del traffico e disagi per ritardi o cancellazioni dei collegamenti terrestri, ferroviari, aerei, marittimi. A rischio anche i servizi di telefonia ed elettricità.



Attenzione anche nel Lazio - Avviso di condizioni meteo avverse anche per il Lazio, dove si prevedono venti di burrasca forte, soprattutto sui settori costieri, con possibili mareggiate.