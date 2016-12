3 novembre 2014 Allerta maltempo in Liguria e Piemonte: da martedì piogge insistenti e rischio nubifragi L'intensa perturbazione insisterà per tutta la settimana in molte zone del Paese, a partire dal Nordovest Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:08 - Un'intensa perturbazione in arrivo dalla Francia punterà nelle prossime ore sul Mediterraneo occidentale dove dare luogo a forti rovesci e temporali, con il rischio di piogge intense e insistenti, oltre a locali nubifragi, già da martedì 4 novembre. Nelle zone più occidentali della Penisola accumuli anche superiori a 200 millimetri in 48 ore. Giovedì e venerdì le piogge più intense bagneranno Triveneto, Lazio e regioni meridionali.

Martedì forte maltempo al Nordovest - Martedì piogge significative e a tratti continue su Piemonte, alta Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, tutta la fascia alpina e prealpina centro-orientale, alte pianure di Veneto e Friuli. Sole su regioni adriatiche, parte dell'Emilia Romagna e parte del Sud. Più nubi nelle zone ioniche di Sicilia e Calabria. Nuvole irregolari nel settore tirrenico, qualche locale pioggia sul basso Lazio e nordovest della Toscana. Nubi irregolari anche in Sardegna. Nella notte martedì e mercoledì peggiorerà anche sulle regioni centrali tirreniche, con i primi locali rovesci. Qualche locale piovasco nei settori ionici peninsulari e nel sud della Sicilia. Venti in ulteriore rinforzo, localmente forti sui mari di Ponente. Temperature in lieve calo all'estremo Nordovest, altrove in lieve aumento. Zone a rischio nubifragi o forti piogge: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e alta Lombardia.



Diramata l'allerta meteo in Piemonte - Per la giornata di martedì, a causa delle forti piogge previste, l'Arpa del Piemonte ha emesso un'allerta per rischio idrogeologico su metà della regione. Si tratta di un'allerta "arancione" (moderata criticità) di grado 2, su una scala che arriva fino a 3. I fenomeni più intensi sono attesi nel Verbano, nel Vercellese e nel Biellese.



Le fasi del maltempo nei giorni successivi - Mercoledì giornata con forte Scirocco su Tirreno, Adriatico Sicilia e Ionio. Le coste ioniche saranno a rischio mareggiate. Questa circolazione produrrà piogge intense su nord Piemonte, Valle D'Aosta orientale, nord Lombardia. Al mattino ancora piogge in Liguria, in attenuazione nel pomeriggio, e qualche rovescio in Sicilia. Per tutto il giorno temporali locali sulla Calabria ionica per lo Scirocco battente. Instabile anche in Salento e Basilicata. Rovesci e temporali anche sulla fascia tirrenica (Toscana e Lazio fino al nord della Campania). Al Nordovest fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, piogge più copiose tra Lombardia orientale e Nordest. Piogge anche in Sardegna più intense sul settore occidentale. Su Adriatico (dalle Marche al Nord della Puglia) situazione più tranquilla con tempo generalmente asciutto. Temperature minime in aumento ovunque, massime in calo al Centrosud e Sicilia. Scirocco con raffiche fino a 70-80 km/h su Mar Ligure e alto Tirreno.



Zone a rischio nubifragi o forti piogge: tutta la fascia tra la Liguria di Levante, le regioni tirreniche (soprattutto basso Lazio, grossetano, Maremma) fino all'alta Campania. Fascia alpina, prealpina e pedemontana di Piemonte, Lombardia e Nordest.



Giovedì il forte peggioramento si estenderà anche al resto del Nordest e in particolare all'alto Veneto e al Friuli Venezia Giulia, dove ci sarà il rischio di piogge molto abbondanti. Il maltempo raggiungerà invece il resto del Centrosud e la Sardegna: potranno esserci forti temporali su Lazio, Campania e tra Calabria e Sicilia.



Venerdì ancora maltempo con piogge in molte regioni: i fenomeni più intensi, sotto forma di rovesci o temporali, interesseranno ancora l'alta Lombardia, il Nordest (Friuli Venezia Giulia e alto Veneto), l'estremo Sud (soprattutto i versanti ionici) e la Sicilia.



Maltempo aggravato dal doppio effetto dello Scirocco - L'intensa perturbazione in arrivo dalla Francia, che punterà sul Mediterraneo occidentale dove "sprofonderà" e darà luogo a un vortice depressionario, richiamerà intensi venti di Scirocco, con raffiche anche oltre gli 80 km/h e rischio di mareggiate sulle coste esposte. La criticità di questo tipo di situazione è dovuta proprio ai forti venti meridionali che apportano notevoli quantitativi di umidità e, una volta raggiunti i rilievi della terra ferma, condensano dando luogo a nubi imponenti e piogge abbondanti (effetto Stau). Inoltre le temperature miti che accompagneranno lo Scirocco limiteranno le nevicate alle quote di alta montagna: in questo modo la pioggia che cadrà sui monti andrà a immettersi direttamente nei corsi d'acqua aumentandone improvvisamente la portata. La persistenza di intense precipitazioni potrebbe dare luogo a notevoli accumuli di pioggia nell'arco di sole 48 ore: anche oltre 200 mm.