Allerta in Vaticano, controlli per un drone sospetto

Controlli sono scattati in Vaticano, nell'area del rione Borgo, per la presenza di un drone sospetto. Nell'area vaticana, per motivi di sicurezza, è infatti prevista la "no fly zone". Sul posto stanno intervenendo pattuglie della polizia e dei carabinieri e l'area è stata più volte sorvolata da un elicottero per verifiche dall'alto.