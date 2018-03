I carabinieri di Roma hanno ricevuto una missiva che indica un tunisino come possibile attentatore. Si tratta di una allerta partita dall'ambasciata italiana di Tunisi la quale ha ricevuto una missiva anonima, ritenuta attendibile, nella quale si fa il nome del 42enne Mathlouthi Atef, come l'uomo che avrebbe dichiarato di essere intenzionato a colpire il centro di Roma.

Terrorismo, ecco il tunisino che vorrebbe colpire Roma Tgcom24 1 di 2 Tgcom24 2 di 2 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva, si legge come siano stati allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane visto che è stato fermato diverse volte per spaccio e altri reati minori. Tra i luoghi indicati come possibili obiettivi del presunto attentatore ci sono ,la metropolitana, i bar, i centri commerciali e siti turistici.